Китай упрекнул США по поводу украинского конфликта

Пекин выступает за дипломатическое урегулирование украинского кризиса и призывает США не перекладывать ответственность за этот конфликт на Китай. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, пишет РИА Новости.

В ходе переговоров с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном глава китайского МИД напомнил, что Китай всегда призывал стороны конфликта на Украине к мирным переговорам.

«США не должны перекладывать ответственность на Китай и тем более не должны без разбора вводить незаконные односторонние санкции», — сказал Ван И.

27 августа агентство Reuters писало, что прибывший с визитом в Китай Салливан намерен добиться снижения напряженности между Пекином и Вашингтоном перед предстоящими президентскими выборами, а также обсудить взаимные претензии в сфере торговли и вокруг Тайваня.

До этого специальный представитель правительства КНР Ли Хуэй заявил, что военно-промышленные комплексы некоторых стран заинтересованы в затягивании украинского кризиса, потому они продолжают им манипулировать.

Ранее в Китае призвали не ждать переговоров по Украине в ближайшее время.