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Журналист рассказал о плохой новости для Зеленского в связи с заявлением из Польши

Журналист Боуз: слова Польши о помощи Киеву стали плохой новостью для Зеленского

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Jeff Overs/BBC/Reuters

Заявление министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша о том, что Варшава уже предоставила Украине все, что могла в ответ на просьбы Киева, является плохой новостью для Владимира Зеленского и не несет ему ничего хорошего. Такую точку зрения высказал ирландский журналист Чей Боуз на странице в соцсети Х.

«Сначала Германия сократила денежные поступления на Украину. Теперь и у Польши есть плохие новости для Зеленского», — написал Боуз.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что республика поставила Украине все вооружения, которые могла. Он уточнил, что Варшава знает о потребностях Киева, но безопасность польского государства всегда будет являться приоритетной целью, и все решения принимаются с учетом этой цели.

До этого сообщалось, что правительство Германии отказалось от новых трат на помощь Украине в ходе обсуждения бюджета на будущий год. Согласно требованию канцлера ФРГ Олафа Шольца, кабмин не будет согласовывать дополнительные расходы на Украину по линии немецкого оборонного ведомства.

Ранее Сара Вагенкнехт приняла на себя ответственность за сокращение немецкой помощи Украине.

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