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Сара Вагенкнехт приняла на себя ответственность за сокращение немецкой помощи Украине

FT: Вагенкнехт взяла на себя ответственность за сокращение военной помощи ФРГ Украине

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Reuters

Немецкий политик Сара Вагенкнехт, лидер партии своего имени, взяла ответственность за сокращение военной помощи ФРГ Украине. Об этом пишет Financial Times.

Публикация озаглавлена как «Крайне левый разрушитель в Германии требует признания за ограничение помощи Украине».

В статье отмечается, что Сара Вагенкнехт, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт», взяла на себя ответственность за решение правительства ограничить военную помощь Киеву.

«Ее решительное сопротивление вооружению Украины повлияло на политику Берлина в отношении войны», — пишет FT.

Вагенкнехт заявила изданию, что ее партия не находится у власти в Германии, однако может повлиять на принятие решений в бундестаге.

17 августа немецкие СМИ сообщили, что Германия вынуждена ограничить предоставление помощи Украине из-за отсутствия денежных средств в бюджете на эти цели. При этом глава минфина Германии Кристиан Линднер выразил надежду, что финансирование Вооруженных сил Украины останется на прежнем уровне, но в будущем средства должны поступать не из немецкого бюджета, а из замороженных на Западе российских активов.

За месяц до того стало известно, что в проекте бюджета Германии на 2025 год расходы на помощь Украине урезаны вдвое.

Ранее экс-посол Украины Мельник предупредил ФРГ об опасности бухгалтерского мышления.

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