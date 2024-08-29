В Госдуме предупредили релокантов об опасности повторения судьбы Дурова

Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предупредил уехавших из России об опасности повторения судьбы основателя Telegram Павла Дурова, поскольку каждый из них будет представлять разменную монету в руках Запада. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Он призвал «всех публичных и известных людей», уехавших из России, «очнуться и не быть дураками», помня о нависшей опасности.

«Это иллюзия, что за границей они смогут стать свободными гражданами мира. Для Запада они навсегда будут русскими и разменной монетой в решении далеких от демократии глобальных задач», — указал Шеремет.

Депутат считает, что задержание основателя Telegram в Париже продемонстрировало избирательность «палочной демократии на Западе».

Вечером 28 августа суд в Париже предъявил обвинение Павлу Дурову по шести пунктам. Среди них отказ от сотрудничества со спецслужбами, кибермошенничество, соучастие в распространении наркотиков и детской порнографии через Telegram. Дурова поместили под судебный надзор: он вышел под залог €5 млн с обязательством являться в полицию два раза в неделю. Ему запрещено покидать территорию Франции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме сравнили аресты Дурова и Ассанжа.