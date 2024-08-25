В Госдуме сравнили аресты Дурова и Ассанжа

Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова напоминает арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне в 2019 году. Такое мнение высказал депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

По словам парламентария, в обоих случаях можно проследить преступный сговор. Депутат считает, что он был исполнен «под надуманными предлогами вопреки законам и демократическим принципам».

«Все это делается во имя реализации требований и воли интриганов из Вашингтона, который таким образом пытается скрыть свою омерзительную сущность и свое безудержное стремление поработить всю информационную сеть на планете для манипулирования людьми в достижении своих античеловеческих целей», — сказал Шеремет.

24 августа в аэропорту Ле Бурже арестовали Павла Дурова. Основная претензия властей к Telegram и предпринимателю — зашифрованные сообщения в мессенджере. Основателю мессенджера грозит до 20 лет тюрьмы.

25 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия направила Франции ноту с требованием предоставления доступа к Дурову. Однако, по словам дипломата, Париж воспринимает французское гражданство предпринимателя в качестве основного.

Ранее соратник Ассанжа объяснил задержание Дурова желанием Запада получить данные об СВО.