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Французский политик призвал к импичменту Макрона в связи с арестом Дурова

Политик Филиппо призвал объявить Макрону импичмент из-за ареста Дурова

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Hannah Mckay/Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал к импичменту Эммануэля Макрона в связи с арестом основателя Telegram Павла Дурова. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Неужели Макрон приказал бросить в тюрьму Павла Дурова, генерального директора Telegram, потому что он много чего знает? Действительно, поразительная реакция Макрона на его вчерашнем аккаунте X выдает его панику», — написал Филиппо.

В связи с ситуацией вокруг Дурова французский политики призвал объявить импичмент Макрону. По его словам, президент Франции подчиняется глобальной повестке, а также может преследовать личные интересы.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

Ранее автор «Черного лебедя» увидел в словах Макрона о Дурове отражение Оруэлла

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