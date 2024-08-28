МИД Молдавии вступил в спор с МО РФ

МИД Молдавии назвал «чистой выдумкой» заявления Минобороны РФ о причастности страны к тайному вывозу неких биоматериалов с Украины в интересах США. Сообщение об этом размещено в Telegram-канале ведомства.

«Республика Молдова присоединилась ко всем международным нормам против распространения биологического оружия и строго соблюдает их», — подчеркнули в ведомстве.

Целью распространения предполагаемой дезинформации РФ в Кишиневе назвали попытку «дискредитировать власти Молдовы и европейский путь» страны. Отмечается, что сообщение о переправке Молдавией биологических материалов было целенаправленно опубликовано в день независимости страны с целью спровоцировать разногласия.

До этого министерство обороны России сообщало, что США активно включают Молдавию и Румынию в схемы вывоза биоматериалов с Украины, используя подконтрольные организации. Целью такой конспирации назван отвод подозрений от правительственных органов США и американской военно-биологической программы.

Ранее в России заявили, что США развернули у российских границ сеть лабораторий.