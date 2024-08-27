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В МО РФ рассказали, какие схемы используют США для перевозки биоматериалов

МО: США активно включают Молдавию и Румынию в схемы перевозки биоматериалов

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picture-alliance/Godong/Global Look Press

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что Соединенные Штаты Америки активно вовлекают Молдавию и Румынию в схемы перевозки биоматериалов с Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

По словам Кириллова, США задействуют для перевозок биоматериала с Украины Молдавию и Румынию, используя подконтрольные организации. Это позволяет скрыть конечного получателя и «отвести подозрения от правительственных органов США и американской военно-биологической программы».

Генерал-лейтенант уточнил, что биоматериалы с Украины в Молдавию вывозит компания «Биопартнерс», являющаяся дочерней структурой американской организации.

Кроме того, в схеме присутствует компания Q2 Solution и подконтрольные молдавскому президенту Майе Санду «Гамма Логистик» и «АэроТрансКарго».

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что ученые из США и Украины проводят испытания сильнодействующих психотропных препаратов на гражданах страны в больнице в Ивано-Франковской области, чтобы выявить влияние дозировок на организм человека.

Ранее автор медицинских книг Крис Ньюби допустила происхождение болезни Лайма из биолабораторий США.

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