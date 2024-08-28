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На Западе увидели «несокрушимую мощь Москвы» в одном действии на Украине

NYT: массированный удар ВС РФ по Украине показал несокрушимую мощь Москвы

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Массированная атака ВС РФ на объекты энергетической инфраструктуры Украины, произошедшая 26 августа, продемонстрировала «несокрушимую мощь Москвы». Об этом пишет газета The New York Times.

Издание цитирует полковника Вооруженных сил Австрии Маркуса Райснера, который заявил, что армия России продолжает активное наступление к Покровску и ослабления натиска, вызванного какой-либо дислокацией, в данный момент не наблюдается.

Кроме того, с момента вторжения ВСУ в Курскую область и попыток атаковать другие приграничные регионы, успехи российских военных на других направлениях только увеличились. Москва полноценно и своевременно реагирует на события в Курской области, отметили журналисты NYT.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал массированную атаку ВС РФ по территории Украины «одним из мощнейших ударов» и призвал Запад снять ограничение по использованию дальнобойного оружия для атак вглубь России. По его словам, «Америка, Британия, Франция, другие партнеры имеют силу», чтобы помочь Украине, но для этого нужны соответствующие решения.

Ранее в Китае призвали не ждать переговоров по Украине в ближайшее время.

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