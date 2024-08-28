Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Журналист одной фразой оценил требование Украины разрешить бить вглубь РФ

Журналист Боуз одной фразой оценил требование Украины разрешить бить вглубь РФ

close
100%
Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз одной фразой оценил требование Украины разрешить наносить удары вглубь РФ. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Ничем хорошим это не закончится», — написал Боуз.

К публикации он приложил скриншот с материалом газеты Politico о том, что Украина готовится представить высшим должностным лицам национальной безопасности США список потенциальных целей на территории Российской Федерации, по которым ВСУ хотят бить дальнобойным оружием, если Вашингтон позволит применять для этого свое оружие.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его западные коллеги стараются не затрагивать вопрос о снятии ограничений на удары поставляемым Киеву дальнобойным оружием вглубь России. В ходе пресс-конференции он сравнил это с игрой в пинг-понг.

«Стараются не говорить со мной об этом. А я поднимаю этот вопрос. В принципе, вот так: Олимпиада прошла, а пинг-понг остался», — сказал Зеленский.

Ранее на Западе раскрыли условие поражения Украины в конфликте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами