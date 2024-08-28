Журналист одной фразой оценил требование Украины разрешить бить вглубь РФ

Ирландский журналист Чей Боуз одной фразой оценил требование Украины разрешить наносить удары вглубь РФ. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Ничем хорошим это не закончится», — написал Боуз.

К публикации он приложил скриншот с материалом газеты Politico о том, что Украина готовится представить высшим должностным лицам национальной безопасности США список потенциальных целей на территории Российской Федерации, по которым ВСУ хотят бить дальнобойным оружием, если Вашингтон позволит применять для этого свое оружие.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его западные коллеги стараются не затрагивать вопрос о снятии ограничений на удары поставляемым Киеву дальнобойным оружием вглубь России. В ходе пресс-конференции он сравнил это с игрой в пинг-понг.

«Стараются не говорить со мной об этом. А я поднимаю этот вопрос. В принципе, вот так: Олимпиада прошла, а пинг-понг остался», — сказал Зеленский.

Ранее на Западе раскрыли условие поражения Украины в конфликте.