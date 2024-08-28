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На Западе словами «без комментариев» оценили действия ВС РФ в Новогродовке

Журналист Репке удивился освобождению Новогродвки ВС России за 3 дня без потерь

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Reuters

Вооруженные силы России смогли взять под контроль город Новогродовка в ДНР за три дня без потерь военной техники и практически без разрушения инфраструктуры. На это обратил внимание журналист и военный аналитик Юлиан Репке на странице в соцсети Х, сопроводив публикацию словами «без комментариев».

Он указал, что ВС РФ понадобилось всего три дня, чтобы взять под контроль большую часть города с населением в 14 тысяч человек, который находится в десяти километрах к юго-востоку от Покровска. При этом российская армия не потеряла ни единицы бронетехники, подчеркнул журналист.

«Это просто… без комментариев», — указал Репке.

Ранее стало известно, что украинские войска покинули город Новогродовку на Покровском направлении в Донецкой народной республике. До этого украинский лидер Владимир Зеленский назвал Покровское направление на подконтрольной Украине части ДНР наиболее сложным для украинских войск. По его словам, на Покровском направлении больше всего российских штурмов.

Ранее журналист указал на провал плана Украины в ДНР.

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