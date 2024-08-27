План Вооруженных сил Украины (ВСУ) отвлечь российскую армию в ДНР и заставить перебросить войска на территорию Курской области провалился. Такую оценку дал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.

«Глупая ставка Украины на то, что российская армия замедлит свое наступление на Востоке, полностью провалилась», — написал Боуз.

По его словам, из-за этого Россия возьмет под контроль стратегически важный город Покровск, а также в итоге вытеснит ВСУ из Курской области.

26 августа президент Украины Владимир Зеленский назвал Красноармейское (украинское название Покровское) направление на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) наиболее сложным для украинских войск.

Украинский лидер также отметил, что на Покровском направлении больше всего российских штурмов. Кроме того, среди сложных направлений Зеленский перечислил Времевское, Торецкое и Кураховское.

До этого немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что утрата Покровска обернется для Киева потерей неизмеримого масштаба.

Ранее на Украине уличили Зеленского во лжи о начале спецоперации.