Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Журналист указал на провал плана Украины в ДНР

Ирландский журналист Боуз заявил о провале плана Украины в ДНР

close
100%
Мария Марикян/РИА Новости

План Вооруженных сил Украины (ВСУ) отвлечь российскую армию в ДНР и заставить перебросить войска на территорию Курской области провалился. Такую оценку дал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.

«Глупая ставка Украины на то, что российская армия замедлит свое наступление на Востоке, полностью провалилась», — написал Боуз.

По его словам, из-за этого Россия возьмет под контроль стратегически важный город Покровск, а также в итоге вытеснит ВСУ из Курской области.

26 августа президент Украины Владимир Зеленский назвал Красноармейское (украинское название Покровское) направление на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) наиболее сложным для украинских войск.

Украинский лидер также отметил, что на Покровском направлении больше всего российских штурмов. Кроме того, среди сложных направлений Зеленский перечислил Времевское, Торецкое и Кураховское.

До этого немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что утрата Покровска обернется для Киева потерей неизмеримого масштаба.

Ранее на Украине уличили Зеленского во лжи о начале спецоперации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами