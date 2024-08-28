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Трамп прокомментировал вторжение ВСУ в Курскую область

Трамп предупредил об угрозе мировой войны из-за атаки ВСУ на Курскую область

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Charly Triballeau/AP

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп предупредил об угрозе начала третьей мировой войны из-за вторжения ВСУ на территорию Курской области. Его слова приводит The Independent.

«Посмотрите, что происходит на Украине. Они ринулись в Россию. Будет третья мировая война», — сказал Трамп.

Республиканец считает, что атака Украины на российский регион демонстрирует, что новая мировая война ближе, чем когда-либо.

До этого Трамп напомнил, что Российская армия обладает отличным опытом ведения боевых действий в зимних условиях.

«Россия отлично воюет зимой. Они победили Германию, они победили Наполеона. Они мощная военная сила, а Украина — нет. Просто мы выделяем Украине много денег», — сказал он.

Кандидат в президенты США также заявлял, что третья мировая война может начаться из-за некомпетентности президента США Джо Байдена и его окружения.

Ранее стало известно, как Путин «играл на самолюбии и неуверенности» Трампа.

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