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Россия и КНДР обсудили развитие экономического сотрудничества

Россия и КНДР обсудили углубление и развитие экономического сотрудничества

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KCNA

Статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли России Роман Чекушов и министр внешнеэкономических дел Северной Кореи Юн Чон Хо провели переговоры в Пхеньяне, в ходе которых обсудили вопросы по углублению и развитию экономического сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В переговорах также участвовали заместитель министра химической промышленности КНДР Ким Хва Сик и временный поверенный в делах Российской Федерации в Северной Корее Владимир Топеха.

18 июня президент РФ Владимир Путин прибыл в Пхеньян с официальным визитом. На следующий день глава российского государства провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, по итогам которых стороны подписали договор о всеобъемлющем партнерстве. Как рассказал северокорейский лидер, этот документ предполагает развитие сотрудничества двух государств во всех сферах, включая военную.

Ранее были названы главные преимущества КНДР от отношений с Россией.

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