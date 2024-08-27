Лавров заявил, что для урегулирования ситуации нужны переговоры без формулы Зеленского

Если западные страны заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине, то для этого необходимо сесть за стол переговоров и общаться по-честному, без «формул Зеленского». Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Йемена, передает ТАСС.

«Если Запад заинтересован нормализовать ситуацию в Европе, от которой уже сами европейцы страдают, то нужно садиться за стол переговоров», – сказал он.

Российский министр подчеркнул, что в этом случае нужно будет общаться спокойно и без «бумажек» в руке под названием «формула Зеленского».

Лавров добавил, что президент России Владимир Путин заявлял, что российская сторона была к этому готова.

«Но теперь уже трижды совравши, кто тебе поверит. Посмотрим, они должны сделать выводы», — резюмировал глава МИД РФ.

До этого государственный секретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин заявил, что «Формулы мира», предложенной Зеленским, мало для решения конфликта из-за неучастия в переговорном процессе России.

Ранее в МИД РФ объяснили, почему Зеленский заговорил о завершении конфликта.