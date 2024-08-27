Президент России Владимир Путин не поддастся на провокации Североатлантического альянса (НАТО). Об этом заявил отставной полковник Вооруженных сил (ВС) США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Так он отреагировал на слова экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, что атака украинской армии на Курскую область была, вероятно, поддержана разведкой США.

«Путин слишком расчетлив и умен, чтобы использовать это как предлог для расширения конфликта», — сказал Уилкерсон.

Он выразил сожаление, что в Вашингтоне нет никого, кто был бы хотя бы наполовину таким же рассудительным, как президент РФ.

24 августа Уилкерсон заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) рискуют потерять свои лучшие резервы в Курской области, и Вашингтон не сможет как-либо предотвратить такое развитие событий. По его мнению, США не будут принимать никаких масштабных решений по конфликту на Украине как минимум до завершения президентских выборов в ноябре 2024 года. В связи с этим Вашингтон никак не сможет остановить уничтожение лучших резервов ВСУ в Курской области.

20 августа Джонсон сказал, что войска НАТО фактически вторглись на территорию Курской области через Украину. Он предложил взглянуть на ситуацию по-другому и представить вторжение в США мексиканской армии при поддержке России. По его словам, Вашингтон рассматривал бы такое нападение как акт войны, а не спецоперации.

Ранее Зеленский назвал цель нападения на Курскую область.