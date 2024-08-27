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Путин созвонился с Моди

Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Моди

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин утром провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Моди рассказал, что в разговоре с Путиным «поделился выводами» по поводу своего недавнего визита в Киев.

Переговоры Зеленского и Моди состоялись 23 августа в Киеве. Комментируя встречу, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак назвал ее «историческим моментом». Основной темой переговоров стало урегулирование конфликта Киева и Москвы. Во время визита индийский премьер заявил, что готов лично играть любую роль для помощи в достижении мира в стране.

27 августа президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время телефонного разговора заявили, что поддерживают мирное урегулирование на Украине.

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