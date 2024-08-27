В СВР оценили возможность переговоров с Украиной

Переговоры между Россией и Украиной в текущих условиях невозможны. Об этом ТАСС заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Глава СВР заявил, что «абсолютно согласен» с тем, что переговоры Москвы и Киева в текущих обстоятельствах невозможны.

«Это заявление сделано президентом РФ Владимиром Путиным, что после террористической авантюры Украины в Курской области какие-либо переговоры вести с ними недопустимо», — указал Нарышкин.

До этого он сообщил, что Россия не доверяет заявлениям западных государств о том, что Украина самостоятельно готовила атаку на Курскую область.

С 6 августа российские Вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Многим жителям приграничных районов пришлось покинуть свои дома.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в Британии заявили, что Путин «устоял перед соблазном» одного действия под Курском.