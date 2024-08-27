Стало известно, кого россияне считают виновным в покушении на Трампа

Четверть опрошенных россиян считают, что за покушением на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа стоит действующий глава государства Джо Байден и его администрация. Это следует из опроса среди читателей проекта Новости Mail, который имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

По результатам исследования отмечается, что мнения о версиях покушения на республиканца разделились практически поровну.

Так, 26% респондентов считают, что за преступлением стоят американские спецслужбы. Еще 24% опрошенных назвали заказчиком администрацию Джо Байдена, 21% выбрали так называемое глубинное государство. Инсценировкой покушение на Трампа посчитали 24% опрошенных россиян, а 21% предположили, что стрелявший Томас Крукс действовал один.

В связи с покушением большинство участвовавших в опросе россиян посчитали, что шансы Трампа вернуться в Белый дом определенно возрастут (31%) или скорее возрастут (31%). Обратной точки зрения придерживаются около 10% респондентов. Четверть участвовавших в исследовании затруднились дать ответ на поставленный вопрос.

14 июля митинг экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании закончился стрельбой. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь по политику из винтовки AR-15, одна из пуль задела его ухо.

Инцидент стал первым покушением на американского лидера за 43 года, последний раз с нападением столкнулся президент Рональд Рейган. По предварительной экспертизе, Трампа спасло то, что он повернул голову в сторону Крукса в момент атаки, в противном случае пуля угодила бы ему точно в голову. Позднее Трамп указал на ошибки правоохранителей в день покушения на него.

Ранее россияне выбрали «своего» кандидата на пост президента США.