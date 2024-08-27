Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кого россияне считают виновным в покушении на Трампа

Новости Mail: четверть россиян считают, что за покушением на Трампа стоит Байден

close
100%
Evan Vucci/AP

Четверть опрошенных россиян считают, что за покушением на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа стоит действующий глава государства Джо Байден и его администрация. Это следует из опроса среди читателей проекта Новости Mail, который имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

По результатам исследования отмечается, что мнения о версиях покушения на республиканца разделились практически поровну.

Так, 26% респондентов считают, что за преступлением стоят американские спецслужбы. Еще 24% опрошенных назвали заказчиком администрацию Джо Байдена, 21% выбрали так называемое глубинное государство. Инсценировкой покушение на Трампа посчитали 24% опрошенных россиян, а 21% предположили, что стрелявший Томас Крукс действовал один.

В связи с покушением большинство участвовавших в опросе россиян посчитали, что шансы Трампа вернуться в Белый дом определенно возрастут (31%) или скорее возрастут (31%). Обратной точки зрения придерживаются около 10% респондентов. Четверть участвовавших в исследовании затруднились дать ответ на поставленный вопрос.

14 июля митинг экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании закончился стрельбой. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь по политику из винтовки AR-15, одна из пуль задела его ухо.

Инцидент стал первым покушением на американского лидера за 43 года, последний раз с нападением столкнулся президент Рональд Рейган. По предварительной экспертизе, Трампа спасло то, что он повернул голову в сторону Крукса в момент атаки, в противном случае пуля угодила бы ему точно в голову. Позднее Трамп указал на ошибки правоохранителей в день покушения на него.

Ранее россияне выбрали «своего» кандидата на пост президента США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами