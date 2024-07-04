Россияне выбрали «своего» кандидата на пост президента США

Россияне, если бы им предоставили возможность проголосовать на президентских выборах в США, предпочли бы отдать свой голос за независимого кандидата Роберта Кеннеди — младшего, за него «готовы» проголосовать 31% жителей РФ. Об этом свидетельствуют данные опроса среди читателей Mail.ru, результаты которого есть у «Газеты.Ru».

«Если бы респондентам предоставили возможность проголосовать на предстоящих выборах США, то самым популярным кандидатом оказался бы Роберт Кеннеди — младший, за которого отдал бы свой голос каждый третий участник опроса (31%)», — говорится в результатах исследования.

На втором месте по популярности среди россиян оказался экс-президент США Дональд Трамп, за него отдали бы свои голоса 24% жителей страны. 19% респондентов не устраивает ни одна из представленных в США кандидатур, 15% не пришли бы голосовать вовсе, и лишь 6% отдали бы свой голос за действующего президента Джо Байдена.

Отмечается, что среди тех, кто следил за недавними дебатами Трампа и Байдена, подавляющее большинство (75%) считает, что победу одержал Трамп. Лишь 2% россиян сочли Байдена победителем словесной дуэли.

Кроме того, более половины (56%) зрителей дебатов негативно оценили выступление кандидата от демократов и отметили необходимость его заменить в преддверии выборов. Примерно столько же (53%) подчеркнули, что Трамп должен занять пост президента Соединенных Штатов.

Треть россиян назвали наиболее «выгодным» кандидатом для РФ Кеннеди-младшего, другая треть сочла, что ни один из кандидатов в США не выгоден России.

В опросе приняли участие более 10 тыс. человек.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что конгрессмены, представители демократической партии, намерены обратиться к Байдену с просьбой покинуть президентскую гонку.

Ранее был назван самый влиятельный человек в окружении Байдена.