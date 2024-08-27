Маск обратился к Макрону по поводу Дурова

Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом объяснить причины ареста основателя Telegram Павла Дурова. Об этом он написал в соцсети Х.

«Для мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей того, почему он был арестован», — говорится в комментарии Маска под публикацией Макрона в связи с задержанием Дурова.

Президент Франции подчеркнул, что принятое силовиками решение о заключении под стражу основателя Telegram Павла Дурова не было продиктовано политическими мотивами.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

Ранее в Совфеде заявили, что спецслужбы США «сомнут» Дурова.