В секретариате ООН следят за ситуацией с арестом Дурова

Секретариат ООН следит за ситуацией с арестом основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя генерального секретаря всемирной организации Стефана Дюжаррика.

«Мы следим за ситуацией, но на данный момент у нас нет комментариев», — заявил он.

24 августа основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был арестован во Франции. Бизнесмен был задержан около 20:00 (21:00 мск), когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже. Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

Россия направила Франции ноту с требованием предоставления доступа к Дурову. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что у создателя Telegram есть французское гражданство, которое Франция воспринимает в качестве основного.

Ранее Макрон сделал первое заявление об аресте Дурова.