Макрон впервые прокомментировал ситуацию с арестом Дурова

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что принятое силовиками решение о заключении под стражу основателя Telegram Павла Дурова не было продиктовано политическими мотивами. Об этом пишет ТАСС.

«Задержание главы Telegram на территории Франции было произведено в рамках продолжающегося расследования. Это ни в коем случае не политическое решение», — написал Макрон на своей странице в соцсети Х, призвав также дождаться судебного вердикта по делу.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Бизнесмену могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что миллиардеру грозит до 20 лет тюрьмы.

В МИД России заявили, что в связи с информацией о задержании Дурова посольство РФ предприняло все необходимые шаги для прояснения ситуации.

Ранее госсайты Франции подверглись кибератаке после задержания Дурова.