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Посол Палестины объяснил интерес США к прекращению огня в Газе

Посол Нофаль: США хотят добиться прекращения огня в Газе до выборов президента

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Tsafrir Abayov/AP

Соединенные Штаты хотят добиться соглашения о прекращении боевых действий между сторонами конфликта в секторе Газа до ноября, когда в США состоятся выборы президента. Об этом заявил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль, его цитирует ТАСС.

«США, как вы знаете, сейчас находятся в предвыборном периоде, и им было бы выгоднее достижение прекращения огня, но в их интересах — достичь прекращения огня, которое будет полностью соответствовать израильским целям», — объяснил дипломат.

26 августа газета Times of Israel сообщила о завершении очередного раунда переговоров по прекращению огня в Газе, который состоялся в египетском Каире. По информации источника издания в американском правительстве, переговоры в Каире были «конструктивными» и проводились с целью достижения окончательного и осуществимого соглашения, что было общим мнением всех участников.

При этом журналисты отмечают, что, вероятно, США остаются единственной стороной переговоров, которая продолжает верить в их успешное завершение.

Ранее в Евросоюзе назвали критическим уровень опасности на Ближнем Востоке.

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