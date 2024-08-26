Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова отреагировала на отказ МИД Франции комментировать задержание Дурова

Захарова оценила отказ МИД Франции комментировать задержание Дурова

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне отказа внешнеполитического ведомства Франции комментировать задержание Павла Дурова из-за «независимости судебной системы» напомнила, что ранее Париж позволял себе высказываться в адрес решений Международного суда ООН и других зарубежных инстанций. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

«Самое смешное, что ранее МИД Франции без смущения комментировал решения даже Международного суда ООН. Не уважал, получается, международное право, согласно логике французских дипломатов», — написала Захарова.

Она также отметила, что «обычно Париж себя не сдерживает» и в комментариях решений других зарубежных судов.

Павла Дурова задержали поздно вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже. Туда он прибыл из Азербайджана. Основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Французские СМИ сообщили, что ему грозит до 20 лет тюрьмы.

МИД России заявлял, что посольство предприняло все необходимые шаги для прояснения ситуации. По данным France Info, Дурова могут задержать до суда на срок до 4 дней.

Ранее в ЕК отказались от комментария по аресту Дурова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами