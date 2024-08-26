Захарова отреагировала на отказ МИД Франции комментировать задержание Дурова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне отказа внешнеполитического ведомства Франции комментировать задержание Павла Дурова из-за «независимости судебной системы» напомнила, что ранее Париж позволял себе высказываться в адрес решений Международного суда ООН и других зарубежных инстанций. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

«Самое смешное, что ранее МИД Франции без смущения комментировал решения даже Международного суда ООН. Не уважал, получается, международное право, согласно логике французских дипломатов», — написала Захарова.

Она также отметила, что «обычно Париж себя не сдерживает» и в комментариях решений других зарубежных судов.

Павла Дурова задержали поздно вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже. Туда он прибыл из Азербайджана. Основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Французские СМИ сообщили, что ему грозит до 20 лет тюрьмы.

МИД России заявлял, что посольство предприняло все необходимые шаги для прояснения ситуации. По данным France Info, Дурова могут задержать до суда на срок до 4 дней.

Ранее в ЕК отказались от комментария по аресту Дурова.