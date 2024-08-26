В ЕК отказались от комментария по аресту Дурова

В Еврокомиссии (ЕК) отказались комментировать арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает РИА Новости.

В ЕК объяснили отказ от комментария агентству проходящим расследованием, назвав его «частным делом Франции».

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не знает об официальных заявлениях об инциденте с задержанием Дурова, а также не знает, в чем обвиняют предпринимателя.

Дуров был арестован во Франции 24 августа. Бизнесмена задержали поздно вечером, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже. Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

Основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Французские СМИ сообщили, что предпринимателю грозит до 20 лет тюрьмы.

25 августа основателю Telegram Дурову продлили срок содержания под стражей. Отмечается, что первоначальный период задержания для допроса во Франции может длиться максимум 96 часов.

Ранее депутат ФРГ назвал подлинную причину ареста Дурова во Франции.