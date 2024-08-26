Путин и Токаев обсудили энергетическое сотрудничество

Президент России Владимир Путин созвонился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обсудили сотрудничество в энергетике, пишет ТАСС.

«Президент сегодня работает в Ново-Огареве. Он уже переговорил по телефону со своим коллегой в Казахстане, с президентом Токаевым... Продолжили обсуждение вопросов двустороннего взаимодействия с акцентом на сотрудничество по вопросам энергетики», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

3 июля Токаев заявил, что Путин сделал большой вклад в усиление потенциала Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

До этого Путин принял приглашение Токаева посетить Казахстан в ноябре с официальным визитом, совместив его с участием в заседании высшего совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Токаев отметил, что визит российского лидера поддержит набранный темп сотрудничества между Россией и Казахстаном.

Ранее Путин поделился с Токаевым впечатлениями от визита в Китай.