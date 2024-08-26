В Кремле прокомментировали заявление об ответе Путина на вторжение в Курскую область

Президент России Владимир Путин не принимал отдельного решения об ответе на вторжение украинских войск в Курскую область, но ответ обязательно будет. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков на брифинге.

«Речь идет не об отдельном решении. Подобные враждебные действия не могут остаться без ответа. Ответ обязательно будет», — сказал он журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать слова российского посла в США Анатолия Антонова, который заявлял, что Путин принял решение об ответе на атаку Украины на Курскую область.

По мнению российского президента, вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить наступление российских войск.

С 6 августа российские военные ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.

Ранее Путин встретился с руководством группировок ВС РФ.