Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали заявление об ответе Путина на вторжение в Курскую область

Песков заявил, что ответ РФ на вторжение ВСУ в Курскую область обязательно будет

close
100%
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин не принимал отдельного решения об ответе на вторжение украинских войск в Курскую область, но ответ обязательно будет. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков на брифинге.

«Речь идет не об отдельном решении. Подобные враждебные действия не могут остаться без ответа. Ответ обязательно будет», — сказал он журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать слова российского посла в США Анатолия Антонова, который заявлял, что Путин принял решение об ответе на атаку Украины на Курскую область.

По мнению российского президента, вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить наступление российских войск.

С 6 августа российские военные ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.

Ранее Путин встретился с руководством группировок ВС РФ.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами