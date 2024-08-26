В Кремле прокомментировали задержание Дурова

Россия не слышала официальных заявлений о ситуации с задержанием основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, в связи с чем Москва не знает, в чем обвиняют предпринимателя. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Перед тем, как что-то говорить, нужно дождаться, что именно пытаются инкриминировать Дурову. Без этого неправильно делать заявления. Давайте дождемся обвинений, если они будут. После этого можно будет делать предварительные выводы», — сказал представитель Кремля.

Комментируя информацию о том, что перед вылетом Дурова во Францию он мог провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, Песков сказал, что никаких разговоров не было организовано.

Дуров был арестован во Франции 24 августа. Бизнесмена задержали поздно вечером, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже. Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

Основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Французские СМИ сообщили, что предпринимателю грозит до 20 лет тюрьмы.

26 августа France Info сообщило, что срок задержания миллиардера могут продлить до 96 часов, затем его должны отпустить или выдвинуть обвинения.

Ранее немецкий депутат назвал подлинную причину ареста Дурова во Франции.