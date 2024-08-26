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Посол Южной Осетии в РФ ответил на заявления Грузии о Саакашвили

Посол Гассиев: заявления Грузии о событиях 2008 года не внушают доверия Цхинвалу

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Irakli Gedenidze/Reuters

Заявления властей Грузии с осуждением экс-президента страны Михаила Саакашвили за события 2008 года не внушают Цхинвалу доверия. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев.

До этого правящая партия Грузии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» выступила с заявлением, в котором экс-президента Грузии Михаил Саакашвили обвинили в развязке войны с РФ в августе 2008 года.

«Пока Грузия официально не покается перед Южной Осетией и не признает целостность республики, подобные заявления не внушают доверия», — сказал Гассиев.

8 августа 2008 года начался российско-грузинский конфликт, который вспыхнул из-за массированного обстрела Цхинвала со стороны Тбилиси. Боевые действия продолжались всего пять дней, их результатом стал разрыв дипотношений между Грузией и Россией, а также признание Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии.

Ранее в правящей партии Грузии назвали осенние выборы битвой за мир в республике.

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