Лидер демократов в сенате США пообещал принять закон в поддержку криптовалют

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что будет продвигать законопроект о дружественном регулировании индустрии криптовалют в случае победы на ноябрьских выборах Камалы Харрис. Такое заявление он сделал на виртуальной конференции Crypto4Harris, cообщает сайт о криптовалютах 2Bitcoins.ru.

«Мы не можем позволить себе сидеть сложа руки из-за наличия риска того, что криптовалюта ускользнет за границу в другие страны», — заявил политик.

Эксперты отрасли отмечают, что таким образом демократы явно пытаются перебить влияние Дональда Трампа от Республиканской партии, который начал открыто поддерживать индустрию еще в первой половине этого года.

На кону — сохранение статуса США как самой инновационной страны в мире, считают эксперты.

Штаты пока лидируют в добыче криптовалюты, однако, в отличие от России, в Америке майнинг осложнен не только отсутствием правовой базы, но и ценами на электроэнергию.

«Отрасль майнинга в Штатах сейчас действительно находится в сложной ситуации, фактически стагнирует. У этого есть две причины. Во-первых, там до сих пор не принято законодательное регулирование сферы на уровне страны. И в этом вопросе США уже значительно отстают от России, — подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» владелец и генеральный директор крупнейшего в России оператора дата-центров BitRiver Игорь Рунец.

Во-вторых, пояснил Рунец, в США выросли цены на электроэнергию.

«Кроме того, американцы, чтобы удержать свое лидерство, наращивали производство, покупали оборудование в кредит. После увеличения процентных ставок часть компаний или находятся в процессе банкротства, или уже обанкротились», — констатировал он.

Это значит, что у России есть буквально исторический шанс, чтобы догнать и в перспективе перегнать США в майниге. Тем более, в нашей стране есть для этого все условия — профицит электроэнергии, растущие быстрыми темпами мощности промышленных дата-центров, взвешенная законодательная база, отмечают эксперты.

По их мнению, американские элиты всерьез озабочены подписанными в России законами о майнинге и криптовалютных внешнеторговых расчетах. Нормативная база готовилась странами параллельно, но Россия опередила США, приняв в начале августа федеральный закон о регулировании и развитии новой отрасли.