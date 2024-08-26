На Украине отвергли причастность Зеленского к взрывам на «Северных потоках»

Подрыв газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» совершили украинские диверсанты, однако это произошло без разрешения Владимира Зеленского. Об этом пишет El Pais со ссылкой на анонимный источник, близкий к президенту Украины.

По словам собеседника издания, диверсия планировалась еще при президенте Петре Порошенко. Перед совершением атаки на объект организаторы решили не информировать команду Зеленского, поскольку ранее Андрей Ермак предотвратил одну из операций. Речь идет о якобы предотвращении похищения в 2020 году наемников ЧВК «Вагнер», летевших из Белоруссии в Венесуэлу, говорится в тексте.

Также, по словам источника, офис президента Украины не пользовался доверием военных, пока главкомом ВСУ не стал Александр Сырский.

21 августа президент Чехии Петр Павел заявил о праве Украины на подрыв «Северных потоков». Он подчеркнул, что если атака направлена на прекращение поставок российских энергоресурсов и возвращение денег РФ, то трубопровод был законной целью.

Ранее в ФРГ потребовали привлечь Зеленского к ответственности за подрыв «Северных потоков».