Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине отвергли причастность Зеленского к взрывам на «Северных потоках»

El Pais: подрыв «Северных потоков» произошел без ведома Зеленского

close
100%
Johanna Geron/Reuters

Подрыв газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» совершили украинские диверсанты, однако это произошло без разрешения Владимира Зеленского. Об этом пишет El Pais со ссылкой на анонимный источник, близкий к президенту Украины.

По словам собеседника издания, диверсия планировалась еще при президенте Петре Порошенко. Перед совершением атаки на объект организаторы решили не информировать команду Зеленского, поскольку ранее Андрей Ермак предотвратил одну из операций. Речь идет о якобы предотвращении похищения в 2020 году наемников ЧВК «Вагнер», летевших из Белоруссии в Венесуэлу, говорится в тексте.

Также, по словам источника, офис президента Украины не пользовался доверием военных, пока главкомом ВСУ не стал Александр Сырский.

21 августа президент Чехии Петр Павел заявил о праве Украины на подрыв «Северных потоков». Он подчеркнул, что если атака направлена на прекращение поставок российских энергоресурсов и возвращение денег РФ, то трубопровод был законной целью.

Ранее в ФРГ потребовали привлечь Зеленского к ответственности за подрыв «Северных потоков».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами