Президент Украины Владимир Зеленский должен ответить за подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», независимо от того, знал ли он о подготовке к теракту. Об этом заявил немецкий публицист и телеведущий Рихард Давид Прехт в подкасте канала ZDF.

«Если Зеленский знал об этом (подготовке диверсии. — прим. ред.), то у нас большие проблемы, поскольку атака на «Северный поток» — это крупнейший государственный теракт в истории ФРГ. <…> Если допустить, что он об этом знал, то самое меньшее, что нужно было бы сделать, — вызвать посла Украины и потребовать выдать преступников», — сказал публицист.

Прехт добавил, что если Зеленский не знал о подготовке подрыва, то это свидетельствует о его некомпетентности. В таком случае, по словам телеведущего, президент Украины должен уйти в отставку.

15 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Однако, по данным издания, когда о нем узнали в Центральном разведывательном управлении США, украинский лидер объявил об отмене операции.

Ранее экс-помощник Рейгана призвал прекратить помощь ВСУ из-за подрыва «Северных потоков».