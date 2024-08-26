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Посол Южной Осетии назвал атаку ВСУ на Курскую область терактом

Гассиев: атака на Курскую область — шаг Украины к потере государственности

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Атака на Курскую область — это террористический акт и переход со стороны Украины красной черты, ведущий к утрате Киевом государственности. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев.

Он отметил, что Южная Осетия с большой болью восприняла события в Курской области. Гассиев подчеркнул, что этот теракт Вооруженных сил Украины (ВСУ) должно осудить все мировое сообщество.

«Киев вновь перешел красную черту, что является очередным шагом к большим потерям ВСУ и утрате Украиной своей государственности», — считает собеседник агентства.

По словам посла, Южная Осетия на своем опыте знакома с нежеланием договариваться о принципах обеспечения глобальной безопасности.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее будущую карьеру Сырского связали с итогами операции в Курской области.

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