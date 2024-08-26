Заявление кандидата на пост президента США Камалы Харрис о том, что она предупреждала Владимира Зеленского о начале спецоперации за пять дней до ее старта «полностью перечеркивает многолетнее вранье» президента Украины и его окружения о том, что они не были уверены в неизбежности военного конфликта. Об этом Telegram-канале написал находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Как отметил Дубинский, заявление Харрис, которая обладала точной информацией о планах российского руководства, полностью перечеркивает «многолетнее вранье Зеленского и его окружения о том, что они «предполагали, но не были уверены».

По его словам, своим высказыванием Харрис «ударила Зеленского наотмашь». Украинский лидер хотел выглядеть как «герой», который отказался покидать страну, указал нардеп.

До этого стало известно, что Камала Харрис за неделю до начала боевых действий на Украине отказалась передавать оружие Киеву и вводить санкции против России. В феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу с Харрис. Там он попросил вице-президента США ввести санкции против Москвы и направить оружие Украине. Однако Харрис не согласилась с этими предложениями.

Ранее Украину предупредили о негативных последствиях избрания Харрис президентом США.