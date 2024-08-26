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Риттер предупредил Украину о последствиях в случае ударов по Москве и Петербургу

Экс-разведчик Риттер: Украина исчезнет в случае ударов по Москве и Петербургу

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Бывший американский разведчик Скотт Риттер предупредил, что если Киев решится нанести удары по Москве или Санкт-Петербургу, чтобы принудить Россию к переговорам, то Украина рискует прекратить свое существование. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По его словам, если Киев решится на удары по крупнейшим городам России, то не следует удивляться, что после этого «Украины больше не будет».

Эксперт напомнил, что у России имеется ракетный комплекс «Авангард», способный нести как ядерные, так и обычные снаряды. Риттер выразил надежду, что в случае его использования Москва применит «лишь неядерную боеголовку».

Экс-разведчик также назвал Владимира Зеленского угрозой для всего мира, поскольку США и Европа «способствуют безумным действиям сумасшедшего».

До этого The Guardian со ссылкой на источники писал, что Киев пытается получить разрешение Запада на удары дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь России, полагая, что это может вынудить Москву «сесть за стол переговоров». Атаки по центральным российским городам должны показать уязвимость военных объектов для прямых ударов, но Вашингтон при этом считает такой план слишком рискованным и не поддерживает его, пишут журналисты.

Ранее на Западе сделали неутешительное заявление о войне России и НАТО.

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