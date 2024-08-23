Норвежский профессор и политолог Гленн Дизен предупредил, что мир движется к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Мы становимся все ближе к прямой войне между НАТО и Россией», — написал Дизен, комментируя удары украинских БПЛА по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее британский политик, лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен заявил, что Украина получила одобрение от НАТО на вторжение на территорию Курской области.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что НАТО вторглось в Россию. Как отметил бывший американский разведчик, атака ВСУ на территорию Курской области была скоординирована Североатлантическим альянсом.

«НАТО вторглось в Россию. Это не Россия вторглась на территорию Украины», — подчеркнул он.

Ранее политолог раскрыл уловку НАТО, позволяющую не воевать с Россией напрямую.