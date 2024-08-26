В Канаде назвали задержание Дурова войной против народа

Канадский политик и бывший кандидат от Народной партии Канады Дэвид Фрейхайт прокомментировал задержание во Франции основателя Telegram Павла Дурова. Об этом он написал в социальной сети.

Действия французского правительства политик охарактеризовал, как борьбу с их собственным народом.

«Называйте это событие, как хотите. Но поймите, что это война против народа и его прав», — написал он.

24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже арестовали Дурова. Основная претензия властей Франции к Telegram и предпринимателю — зашифрованные сообщения в мессенджере. Основателю Telegram грозит до 20 лет тюрьмы.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия направила Франции ноту с требованием предоставления доступа к Дурову.

Позже бизнес-юрист Энтони Бем заявил, что Дурову не могут быть предъявлены преступления, в которых обвиняют предпринимателя.

Ранее политолог объяснил, почему Дурова задержали именно во Франции.