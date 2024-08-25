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Зеленский заявил о неготовности Украины обменивать свои территории на заключение мира

Зеленский: Киев не готов обменивать территории Украины на заключение мира

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о не готовности Киева обменивать территории страны на заключение мира. Об этом сообщает «Страна.ua».

По его словам, украинскую сторону не устраивает вариант остановки конфликта по линии фронта.

«Украина не готова использовать свои территории как вариант предложения мира», — сказал глава государства.

12 августа президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия не намерена вести диалог с украинскими властями, которые организуют атаки на мирных жителей и ядерные объекты РФ.

По мнению президента РФ, в данный момент Киев при поддержке Запада пытается улучшить свои позиции на будущих переговорах, однако о чем можно говорить с украинскими властями, Россия в настоящее время не представляет.

В июле советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался против потенциального мирного соглашения с Российской Федерацией.

В том же месяце Зеленский допустил возможность мирных переговоров с Путиным, несмотря на действующий на Украине запрет переговоров с Россией. Осенью 2022 года украинский лидер подписал указ о запрете переговоров с РФ, пока ее президентом остается Путин.

Ранее в США заявили, что атака на Курскую область сорвала секретные мирные переговоры РФ и Украины.

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