Коллективный Запад должен восстановить дружеские отношения с Россией. Об этом заявил лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен в соцсети Х.

«Россия нам не враг», — заявил политик.

Лидер британской партии подчеркнул, что после ухода президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера со своих постов Запад должен снова восстановить хорошие отношения с Россией.

До этого профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что Финляндии необходимо заключить новый дружественный договор с Россией и сделать это необходимо «как можно скорее». Эксперт подчеркнул, что Хельсинки стоит дать понять Москве, что Финляндия «ни при каких обстоятельствах» не будет использована для нападения на Россию.

В свою очередь председатель комитета по международным отношениям сената США Бен Кардин заявил, что Москва и Вашингтон продолжат вести диалог друг с другом как ядерные державы. Он отметил, что на отношения двух держав не повлияет исход украинского конфликта.

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