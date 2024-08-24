День независимости Украины является фейком, так как страна полностью зависит от Запада. Такое мнение выразил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в своем Telegram-канале.

Он заявил, что Украина полностью зависима от западных стран, которые воспринимают украинский народ как «пушечное мясо». По мнению Миронова, «киевская верхушка дыщит идеологией фашистского террора».

«В этот фейковый праздник нелегитимный Зеленский изрыгает угрозы и оскорбления. Это плевки страха и бессильной ненависти. Кровавый временщик понимает, что диктатура нацизма идет к закату, будет стерта с украинской земли Русской армией», — написал Миронов.

24 августа в своем обращении Зеленский озвучил угрозы в адрес России. Кроме того, политик оскорбил президента РФ Владимира Путина. Также в своей речи украинский президент несколько раз заявлял, что Украина является «примером демократии, которая вдохновляет весь мир».

Позже политолог Денис Денисов объяснил заявления Зеленского о РФ в речи ко Дню независимости Украины. По его словам, таким образом украинский лидер обозначил ключевые пункты позиции Киева по переговорам с Москвой.

Ранее в Госдуме обвинили Зеленского в уничтожении украинцев в угоду амбициям.