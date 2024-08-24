Президент Украины Владимир Зеленский уничтожает украинский народ по указу Запада и в угоду собственным амбициям. Об этом в беседе с «Известиями» заявил депутат Госдумы Даниил Бессарабов.

Депутат напомнил, что 24 августа Зеленский поздравил граждан с Днем независимости Украины. Однако, по словам Бессарабова, независимости, государственности и суверенитета страны сейчас не существует. Это связано с тем, что украинский лидер «заложил Западу свою страну и свой народ», считает парламентарий.

24 августа в своем обращении Зеленский озвучил угрозы в адрес России. Кроме того, политик оскорбил президента РФ Владимира Путина. Также в своей речи украинский президент несколько раз заявлял, что Украина является «примером демократии, которая вдохновляет весь мир».

Позже политолог Денис Денисов объяснил заявления Зеленского о РФ в речи ко Дню независимости Украины. По его словам, таким образом украинский лидер обозначил ключевые пункты позиции Киева по переговорам с Москвой.

Ранее Зеленский назвал подходящее место для проведения второго «саммита мира».