В Госдуме оценили обозначенные Зеленским цели атаки на Курскую область

Цели атаки на Курскую область, которые обозначил украинский президент Владимир Зеленский, выглядят слабо. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков.

Он обратил внимание, что всего глава соседнего государства назвал три задачи в рамках нападения на Курскую область. При этом, по мнению парламентария, все они лишь свидетельствуют о неготовности Киева к переговорам с Москвой.

«Не готов он по одной простой причине — не потому, что он питает какие-то иллюзии в связи с атакой на Курскую область, связанную с возвращением Крыма и Севастополя или Донецка с Луганском, а просто еще раз демонстрирует, что в интересах западных спонсоров готов продолжать конфликт», — сказал депутат.

При этом Новиков обратил внимание на несостоятельность аргумента Зеленского о том, что для РФ якобы важнее взять под контроль территории Украины, а не сохранить собственные. Как отметил законодатель, на самом деле Киев хотел за счет операции в Курской области мотивировать военнослужащих и «подстегнуть мобилизацию». Кроме того, украинские власти стремятся убедить страны Запада в своей дееспособности.

«Оценка тех или иных событий производится по итогам всего цикла явлений, боестолкновений, и этот эпизод с атакой Курской области будет оцениваться в зависимости от итогов конфликта», — подчеркнул парламентарий.

Слова украинского лидера о том, что атака на российский регион помогла предотвратить активизацию боевых действий в Сумской области, депутат посчитал странными. Он задался вопросом, почему Зеленский считает, что Москва не ответит Киеву за нападение на Курскую область именно сражениями в Сумской области.

Третий аргумент президента Украины о необходимости пополнить «обменный фонд» Новиков интерпретировал как признание в нападении на мирных жителей. По его словам, при атаках такого рода число пленных по большей части увеличивается именно за счет гражданских лиц.

24 августа Зеленский опроверг сообщения о том, что украинские войска организовали нападение на Курскую область ради «усиления переговорной позиции». Тогда же он перечислил истинные цели вторжения.

Ранее украинский лидер записал видео с места начала нападения на Курскую область.