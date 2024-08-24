Шольц и Зеленский обсудили продолжение саммита по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора обсудили вопрос продолжения процесса саммита по урегулированию украинского конфликта в Швейцарии. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, передает РИА Новости.

«Обе стороны согласились с важностью процесса саммита в Швейцарии и обсудили его продолжение. Включение «Глобального Юга» имеет особое значение в этом контексте», — сказал Хебештрайт.

Также в ходе разговора Зеленский и Шольц обсудили вопросы, касающиеся военной и гуманитарной ситуации. По словам Хебештрайта, канцлер ФРГ подтвердил «свою неизменную и непоколебимую солидарность с Киевом», а президент Украины поблагодарил немецких партнеров за регулярную поддержку.

До этого Владимир Зеленский посчитал Индию подходящим местом для проведения второго саммита по Украине. Однако он подчеркнул, что это может произойти, только если Нью-Дели согласится присоединиться к итоговому коммюнике первой встречи.

Ранее в Киеве вновь заявили о возможном приглашении РФ на конференцию по Украине.