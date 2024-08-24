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В Венгрии обвинили Польшу в тайной торговле с РФ

Глава МИД Венгрии Сийярто обвинил Польшу в тайной торговле с РФ

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Reuters

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обвинил Польшу в тайной торговле с Россией. Об этом сообщил госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьер-министра Золтан Ковач в социальной сети X.

«Наши польские братья тихо делают то же самое, поэтому они не должны критиковать нас за то, что мы говорим об этом открыто и честно», — приводит госсекретарь слова Сийярто.

Глава МИД Венгрии добавил, что по итогам 2023 года товарооборот между Россией и Польшей достиг €6 млрд. При этом, по словам Сийярто, Варшава активно закупала российские удобрения.

До этого Сийярто назвал несостоятельными обвинения в том, что выдача Венгрией льготных рабочих виз гражданам РФ и Белоруссии представляет угрозу для Шенгенской зоны. Как отметил министр, «больше всего поучений» Будапешт слышит от стран Балтии, где проживают в 20 раз больше граждан РФ по сравнению с Венгрией.

Ранее в Венгрии пожаловались на кризис демократии в Европе.

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