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Политолог объяснил слова Зеленского о РФ в речи ко Дню независимости Украины

Политолог Денисов: слова Зеленского о РФ отражают переговорную позицию Украины

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Ints Kalnins/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский упомянул РФ в поздравлении жителей страны с Днем независимости, чтобы обозначить ключевые пункты позиции Киева по переговорам с Москвой. Об этом в комментарии для газеты «Известия» заявил политолог Денис Денисов.

«Подобные заявления просто характеризуют то, что фактически меняется риторика со стороны украинского руководства касательно рамок предстоящего переговорного процесса», — сказал эксперт.

Он добавил, что высказывания Зеленского свидетельствуют о формировании у украинских властей предложений по проведению и повестке второго «саммита мира». При этом Киев создает соответствующие планы с учетом «нынешнего статус-кво».

По мнению Денисова, слова президента Украины — «не более чем обозначение ключевых пунктов переговорной позиции». Но каких именно требований будет придерживаться Киев в случае возобновления диалога с Москвой, сейчас непонятно.

В конце политолог призвал спокойно относиться к провокационным заявлениям украинских властей. Как он отметил, позиция Киева постоянно меняется, в том числе в зависимости от хода боевых действий.

24 августа Зеленский записал видеообращение в честь Дня независимости Украины. Ролик был снят недалеко от места, где началась атака на Курскую область.

В своей речи глава государства подчеркнул, что «украинцы всегда возвращают долги». При этом вторжение в российский регион он назвал «справедливостью» и «бумерангом для зла».

Ранее президент Украины предложил место для проведения второго «саммита мира».

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