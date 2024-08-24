Кеннеди-младший обвинил демпартию в лицемерии из-за критики выборов в России

Члены Демократической партии США сделали то же, за что критиковали президентские выборы в России. Об этом заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, сообщает РИА Новости.

По словам политика, президент США Джо Байден высмеял победу президента России Владимира Путина на выборах главы государства в РФ, обвинив его в якобы недопущении оппонентов.

«Но здесь, в Америке, Национальный комитет Демократической партии также не позволил оппонентам (партии. — «Газета.Ru») появиться в бюллетене», – сказал Кеннеди-младший.

До этого Кеннеди-младший в ходе выступления в штате Аризона заявил, что исключит свое имя из бюллетеней в колеблющихся штатах, но останется в гонке.

Он также отметил, что не хочет увеличивать шансы на победу Демократической партии, которая, по его мнению, цензурирует журналистов и соцсети и предпринимает меры по противодействию ему и кандидату от республиканцев Дональду Трампу.

Ранее Трамп заявил о готовности принять проигрыш на выборах, если голосование будет честным.