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Программное выступление Харрис сравнили с речью от ChatGPT

The Hill раскритиковал программную речь Харрис, сравнив с ее текстом из учебника

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Kevin Lamarque/Reuters

Программная речь кандидата в президенты США Камалы Харрис на съезде Демократической партии была наполнена общими банальностями без броских фраз, запоминающихся лозунгов и реальных предложений. Об этом пишет газета The Hill в материале с названием «Речь Харрис от ChatGPT попала в точку – будет ли этого достаточно?».

В тексте речь Харрис также сравнивается с материалом из учебника по политологии и социологии.

«Она следовала стандартной структуре того, кто впервые представляет себя избирателям — начните со скромной биографии, сопоставьте ее с вашим продажным оппонентом , а затем коснитесь основных политических вопросов, вплетая критику вашего оппонента и, конечно, обязательные патриотические ссылки», — пишут авторы.

В выступлении Харрис не было «действительно запоминающихся лозунгов или броских фраз», отмечается в материале. Кроме того, демократ не представила реальных предложений, ограничившись общими банальностями, говорится в тексте.

До этого Камала Харрис официально согласилась баллотироваться в президенты США от Демократической партии. С чем кандидат-демократ идет на выборы и каковы ее шансы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее союзник Трампа неожиданно появился на съезде Демократической партии США.

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