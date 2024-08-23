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Союзник Трампа неожиданно появился на съезде Демократической партии США

Республиканец Рамасвами появился на съезде Демпартии США и агитировал за Трампа

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Marco Bello/Reuters

Бывший кандидат на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами, вышедший из предвыборной гонки в пользу Дональда Трампа, неожиданно появился на съезде Демократической партии в последний день ее работы незадолго до выступления Камалы Харрис. Об этом пишет The Hill.

По словам Рамасвами, он провел открытую пресс-конференцию на мероприятии, чтобы изложить альтернативное видение развития страны от Республиканской партии, движения «Америка прежде всего» и Дональда Трампа.

Он также призвал вице-президента Камалу Харрис принять участие в дебатах с республиканцем.

«И знаете что? Мы здесь не для того, чтобы вести за собой людей, которые с нами согласны. Мы здесь для того, чтобы вести за собой целую страну, и именно это я хотел показать, находясь здесь: мы верим в открытые дебаты», — сказал Рамасвами.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Камала Харрис, занимающая пост вице-президента, стала кандидатом в президенты от Демократической партии после того, как 21 июля Джо Байден объявил о своем выходе из предвыборной гонки. Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии, станет ее основным соперником.

Ранее в Совфеде оценили попытку Клинтона высмеять Трампа из-за слов о России.

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