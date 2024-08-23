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Путин провел телефонный разговор с Пашиняном

Путин обсудил по телефону с Пашиняном нормализацию отношений Еревана и Баку

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Темой разговора стала нормализация армяно-азербайджанских отношений, в том числе с учетом переговоров Владимира Путина с президентом Ильхамом Алиевым в ходе недавнего визита в Баку.

Российская сторона подтвердила готовность дальнейшего содействия в разработке мирного договора между Арменией и Азербайджаном, проведении делимитации и демаркации границы, разблокировании транспортно-логистических связей двух стран.

При обсуждении двусторонних отношений России и Армении «особо отмечена позитивная динамика торгово-экономического взаимодействия».

18 августа президент России Владимир Путин прибыл в Азербайджан с двухдневным государственным визитом. Он провел переговоры с президентом Ильхамом Алиевым в узком и расширенном кругах.

Ранее в МИД России рассказали об обязательствах перед Арменией в рамках ОДКБ.

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